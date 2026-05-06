Война
245
1 мин

В Украине стартовал режим тишины: Киев ожидает реакции Москвы

Украина с полуночи 6 мая ввела режим тишины, а Владимир Зеленский заявил о готовности к зеркальным действиям в случае нарушений со стороны России.

Елена Кузьмич
ВСУ

ВСУ / © Владимир Зеленский

Украина от 00:00 6 мая перешла в режим тишины и заявила о готовности действовать зеркально в ответ на действия России.

С полуночи 6 мая в Украине начался режим тишины, объявленный накануне. Об этом сообщил ранее президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона будет действовать зеркально, а приоритетом остается сохранение человеческих жизней, вне зависимости от каких-либо дат или политических событий.

По словам президента, дальнейшая судьба перемирия зависит от действий России. Украина внимательно следит за ситуацией на фронте и готова оперативно реагировать на возможные нарушения тишины.

Что известно о перемирии с РФ

Напомним, что Путин провел более полуторачасового телефонного разговора с Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня на 9 мая.

Трамп подтвердил, что действительно предложил Путину объявить прекращение огня.

Вчера, 4 мая Минобороны России заявило об объявленном Владимиром Путиным «перемирии» на 8–9 мая.

Зеленский отметил , что официальных обращений не поступало, однако Украина, ставя человеческую жизнь выше дат, объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая.

В Госдуме РФ резко отреагировали на предложение Зеленского по поводу перемирия.

