В Украине строго накажут магазины, завышающие цены, пользуясь войной

Все нарушители будут нести ответственность.

Владельцев и менеджеров магазинов в Украине, установивших заоблачные цены на продовольственные товары во время войны, строго накажут.

Об этом 3 марта сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Он объяснил, что все нарушения зафиксируют и затем придут с "вопросами".

"После победы те, кто нарушает закон, будут нести ответственность. Об ответственности за завышенные цены во время военного положения говорить не буду, напомню лишь то, что в случае нарушения конкурентного законодательства — нарушителей (продавец это или поставщик) ждет строжайшее наказание", — написал он.

Он напомнил, что 12 января в Украине ввели запрет на наценку на социально важные продукты более 10%. Запрет действует.

Хмельницкий обратился к потребителям: фиксируйте такие магазины. Необходимы фото, чеки, цены, даты и местонахождение.

"И присылайте мне, можно даже в личные сообщения. Мы ничего не забудем. Спекулянтам не завидую. Я остаюсь в Киеве и тоже вижу все своими глазами", — подчеркнул он.