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В Украине строго накажут магазины, завышающие цены, пользуясь войной

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В Украине строго накажут магазины, завышающие цены, пользуясь войной

pixabay.com

Все нарушители будут нести ответственность.

Владельцев и менеджеров магазинов в Украине, установивших заоблачные цены на продовольственные товары во время войны, строго накажут.

Об этом 3 марта сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Он объяснил, что все нарушения зафиксируют и затем придут с "вопросами".

"После победы те, кто нарушает закон, будут нести ответственность. Об ответственности за завышенные цены во время военного положения говорить не буду, напомню лишь то, что в случае нарушения конкурентного законодательства — нарушителей (продавец это или поставщик) ждет строжайшее наказание", — написал он.

Он напомнил, что 12 января в Украине ввели запрет на наценку на социально важные продукты более 10%. Запрет действует.

Хмельницкий обратился к потребителям: фиксируйте такие магазины. Необходимы фото, чеки, цены, даты и местонахождение.

присылайте мне, можно даже в личные сообщения. Мы ничего не забудем. Спекулянтам не завидую. Я остаюсь в Киеве и тоже вижу все своими глазами", — подчеркнул он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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