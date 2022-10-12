В Украине студентов-переселенцев и с оккупированных территорий переведут на бюджет: детали

Правительство 12 октября приняло постановление, разрешающее перевести на обучение за государственные средства студентов, пострадавших от войны.

На бюджетную форму обучения в университетах согласно решению правительства переведут студентов-переселенцев и студентов с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня правительством принято соответствующее постановление. Оно разработано по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Принятие этой новации сегодня является логичным продолжением политики правительства, направленной на поддержку, прежде всего, детей наших защитников, а также внутренне перемещенных лиц", — говорится в сообщении.

Согласно постановлению перевести на бюджетную форму обучения имеют право студентов, проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании).

Такую же возможность получили внутренне перемещенные выехавшие с таких территорий, а также дети погибших защитников и защитниц Украины, а также участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны и их дети.

Кроме того, постановление определяет механизм перевода на обучение за государственные средства вышеуказанных категорий, которые получают профессиональное высшее или высшее образование и зачислены в учреждения профессионального высшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что государство погасит задолженности для студентов-контрактников с оккупированных территорий и зоны боевых действий. Кроме того, освободили от оплаты и студентов, которые находились в оккупации или блокировании ранее, и не могут выплатить долг за обучение.

Напомним, с 1 октября в Украине увеличились компенсации по программе "Убежище" для граждан, предоставивших жилье переселенцам. Сумма увеличилась до 900 грн вместо 450 грн за каждого человека в месяц.

Читайте также: