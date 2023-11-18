В Украине судно с зерном наткнулось на морскую мину – появились подробности инцидента

У берегов Одесской области балкер Georgia S, под флагом Либерии, с грузом пшеницы, вышедший из порта "Южный", наткнулся на морскую мину. Событие произошло 16 ноября.

Как пишет издание "Думская" со ссылкой на источники, судно Georgia S, которое вечером дало сигнал бедствия, находясь к юго-востоку от острова Змеиный, совсем не пострадало.

"Мина, судя по всему, противопехотная (они могут плавать) – взорвалась всего в ста метрах от сухогруза, который утром покинул порт Южный. Однако капитан не оценил ситуацию и забил тревогу", — пишет издание.

После выяснения всех обстоятельств балкер продолжил движение по установленному маршруту. Зерновоз сейчас находится в румынском порту Констанца.

Напомним, 8 ноября Россия обстреляла порт в Одесской области. Под удар попало судно под флагом Либерии, есть погибший.

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