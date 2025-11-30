- Дата публикации
В Украине тестируют новое оружие против КАБов: что о нем известно и в чем главные вызовы
Силы обороны тестируют новое вооружение для понижения эффективности управляемых авиабомб РФ. Объясняем, почему КАБы так опасны и какие вызовы стоят перед украинским ПВО.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что Силы обороны испытывают новое вооружение, которое должно снизить эффективность российских управляемых авиабомб (КАБ). Детали о самом образце в Генштабе пока не раскрывают — речь идет об совершенно новой системе или модернизации существующих средств ПВО, неизвестно.
Об этом пишет издание Defense Express.
По данным военных, только с сентября по ноябрь зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили около 100 российских КАБов. В то же время, эта угроза остается одной из самых сложных для украинской обороны.
Почему борьба с КАБами столь проблемна
Одним из наиболее часто озвучиваемых подходов является идея уничтожать не бомбы, а самолеты-носители и производственные мощности в России. На практике это требует:
преимущества в воздухе, чтобы уничтожать авиацию противника;
большого количества дальнобойных ракет — крылатых или баллистических — для ударов в глубь территории РФ.
Пока же у Украины нет достаточного арсенала средств такого уровня, борьба с КАБами остается чрезвычайно затратной и сложной.
Что может быть новым вооружением
Учитывая, что о тестировании сообщили именно зенитные ракетные войска, вероятно, речь идет о новом ракетном комплексе или модифицированном варианте уже существующих систем.
Такой подход выглядит логичным: после анализа всех доступных средств оборона, очевидно, решила создать собственное решение самостоятельно или вместе с партнерами.
Ключевая проблема - стоимость
Один из главных вопросов – экономическая эффективность. В октябре Россия установила "антирекорд", сбросив более 5 300 планирующих авиабомб. Для Украины это означает необходимость тысяч ракет, которые практически всегда дороже самих КАБ.
Поэтому даже появление нового средства противодействия не означает скорейшего решения проблемы. Требуется комплексный подход: сочетание ПВО, радиоэлектронной борьбы, ударных возможностей и производства более доступных ракет.
Напомним, Россия работает круглосуточно над наращиванием вооружения. В ГУР предупредили, что россияне бешеными темпами штампуют КАБы.