В Украине тестируют новое оружие против КАБов: что о нем известно и в чем главные вызовы

Силы обороны тестируют новое вооружение для понижения эффективности управляемых авиабомб РФ. Объясняем, почему КАБы так опасны и какие вызовы стоят перед украинским ПВО.

Российский КАБ

Российский КАБ / © Wikimedia Commons

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что Силы обороны испытывают новое вооружение, которое должно снизить эффективность российских управляемых авиабомб (КАБ). Детали о самом образце в Генштабе пока не раскрывают — речь идет об совершенно новой системе или модернизации существующих средств ПВО, неизвестно.

Об этом пишет издание Defense Express.

По данным военных, только с сентября по ноябрь зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили около 100 российских КАБов. В то же время, эта угроза остается одной из самых сложных для украинской обороны.

Почему борьба с КАБами столь проблемна

Одним из наиболее часто озвучиваемых подходов является идея уничтожать не бомбы, а самолеты-носители и производственные мощности в России. На практике это требует:

  • преимущества в воздухе, чтобы уничтожать авиацию противника;

  • большого количества дальнобойных ракет — крылатых или баллистических — для ударов в глубь территории РФ.

Пока же у Украины нет достаточного арсенала средств такого уровня, борьба с КАБами остается чрезвычайно затратной и сложной.

Что может быть новым вооружением

Учитывая, что о тестировании сообщили именно зенитные ракетные войска, вероятно, речь идет о новом ракетном комплексе или модифицированном варианте уже существующих систем.

Такой подход выглядит логичным: после анализа всех доступных средств оборона, очевидно, решила создать собственное решение самостоятельно или вместе с партнерами.

Ключевая проблема - стоимость

Один из главных вопросов – экономическая эффективность. В октябре Россия установила "антирекорд", сбросив более 5 300 планирующих авиабомб. Для Украины это означает необходимость тысяч ракет, которые практически всегда дороже самих КАБ.

Поэтому даже появление нового средства противодействия не означает скорейшего решения проблемы. Требуется комплексный подход: сочетание ПВО, радиоэлектронной борьбы, ударных возможностей и производства более доступных ракет.

Напомним, Россия работает круглосуточно над наращиванием вооружения. В ГУР предупредили, что россияне бешеными темпами штампуют КАБы.

