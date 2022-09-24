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В Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек - Арестович

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В Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек - Арестович

фото: Генштаб ВСУ

Украина может произвести мобилизацию, если это понадобится.

В Украине проживает 40 млн человек, поэтому армию можно увеличить на 5,5 млн военнослужащих.

Об этом 24 сентября во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник ОП Алексей Арестович.

Советник Офиса президента отметил, что в Украине есть мобилизационный потенциал. В случае необходимости в ВСУ могут призвать 5,5 млн. человек.

"Если нам не хватит людей для обороны, то и у нас будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 млн человек", — сказал Арестович.

Также, по мнению Арестовича, Запад может помочь Украине вооружить и надеть новых военных.

Напомним, у Зеленского объяснили, что делать мобилизованным Россией из оккупированного Крыма.

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