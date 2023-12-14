В Украине третий раз за день объявлена масштабная тревога: летят ракеты

По данным мониторинговых каналов, в воздухе находятся шесть бортов Миг-31К.

В Украине третий раз за день объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

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"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении, опубликованном в 15:35.

По данным мониторинговых каналов, в воздухе находятся шесть бортов российских истребителей, несущих гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

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UPD

В 15:45 в Воздушных силах предупредили о пусках ракет. Направление – Киев и Староконстантинов Хмельницкая область.

Напомним, во время второй тревоги в Хмельнитчине раздались взрывы. По состоянию на данный момент неизвестно, были ли "прилеты".

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