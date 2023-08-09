В Украине третий раз объявлена масштабная воздушная тревога: в ВСУ предупредили о ракетных угрозах

В Украине в среду, 9 августа, третий раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ призывают реагировать на опасность.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушные тревоги в Украине объявили в 20.45. "Покраснела" уже вся территория нашего государства. Об опасности предупредили из-за взлета МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал".

Воздушная тревога 9 августа

"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — предупредили в ВС ВСУ.

Напомним, в а заводе "пиротехники" в Подмосковье, где произошел мощный взрыв, создавали новейший бомбардировщик.

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