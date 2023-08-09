В Украине третий раз объявлена масштабная воздушная тревога: в ВСУ предупредили о ракетных угрозах

Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям.
В Украине в среду, 9 августа, третий раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ призывают реагировать на опасность.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
Воздушные тревоги в Украине объявили в 20.45. "Покраснела" уже вся территория нашего государства. Об опасности предупредили из-за взлета МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал".
"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — предупредили в ВС ВСУ.
Напомним, в а заводе "пиротехники" в Подмосковье, где произошел мощный взрыв, создавали новейший бомбардировщик.
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