В Украине участились воздушные тревоги: пресс-секретарь Сил обороны объяснила причину

В Украине чаще раздаются сигналы воздушной тревоги, поскольку российские оккупанты меняют тактику воздушного террора, активизировав свою авиацию.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они [оккупанты] пытаются использовать разные тактики — испытывают и истощают нашу систему противовоздушной обороны, пытаются... найти способ ее обходить", — пояснила она.

Наталья Гуменюк отметила, что россияне в последние недели активизировали авиацию, изменив тактику воздушного террора, поскольку не имеют большого запаса ракет.

“Используют то, что у них уже осталось. Высокоточное оружие немного экономят, другое... используют, благодаря чему испытывают и проверяют, где именно система противовоздушной обороны", — добавила спикер.

Еще одной целью окупантов, по ее словам, является психологическое давление на мирное население, которое переживает стресс из-за частых сигналов воздушной тревоги, обусловленных взлетами российской авиации.

Напомним, Россия использует для обстрела Украины штурмовики Су-25, Су-34, стратегические бомбардировщики Ту-22М3, а также разного типа ракеты, зависимо от региона, по которому хотят ударить оккупанты.

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