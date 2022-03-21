В Украине уничтожили четыре из десяти комплектов ударных российских армий — Арестович

Россия в Украине несет существенные потери.

Украинские защитники за 26 дней полномасштабной войны уничтожили три российских ударных армии и одну воздушную армию. В общей сложности 4 армии из 10, находящихся в Российской Федерации.

Об этом на брифинге 21 марта сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Сегодня я вам предоставлю потери врага в несколько необычной манере: не количеством единиц, а позиционно-штатными структурами. Наши войска на 26 сутки активной фазы российско-украинской войны уничтожили 11 батальонов танков, 24 батальона боевых бронированных машин, 5 дивизионов реактивной системы залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти 5 авиаполков самолетов и 5 авиаполков вертолетов. В общей сложности три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российских ударных армий и одну воздушную армию из 10, которые есть в Российской Федерации", – подчеркнул Арестович.

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