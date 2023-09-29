В Украине установили причастных к диверсиям на складах в Сватово в 2015 году: приближенные к Путину лица

В Украине ДБР и СБУ установили лиц, причастных к диверсиям на военном составе в Чехии в 2014 году и в Сватовом Луганской области в 2015 году.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители установили командующих и ключевых диверсантов элитного спецназа РФ, совершивших ряд резонансных диверсий в Украине и странах ЕС.

Среди разоблаченных боевиков:

эксначальник главного управления генерального штаба вооруженных сил России Игорь Сергун (возглавлял до 2016 года);

бывший охранник Путина Алексеи Дюмин – с 2013 до 2015 года он занимал должность начальника сил специальных операций российского ГРУ;

командующий силами специальных операций вооруженных сил России, генерал-майор Валерий Флюстиков;

командир "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" главного управления генштаба вооруженных сил России, генерал-майор Андрей Аверьянов.

Кроме того, следователи установили 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсий среди российских спецслужб. Среди них, в частности, Анатолий Чепига и Александр Мышкин.

“Подозреваемые причастны к убийствам и диверсиям, среди которых и подрыв военного объекта в Чехии. Также в 2015 году спецназовцы России организовали подрыв объединенного состава ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в городе Сватово Луганской области”, – рассказали в СБУ.

Таким образом, Кремль пытался ослабить оборонный потенциал восточного фланга НАТО и расшатать внутриполитическую обстановку в Центральной Европе.

Напомним, что Путин поручил сформировать отряды "добровольцев" для войны в Украине.

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