В Украине установили уже более 11 800 военных преступлений россиян — Венедиктова

В Украине установили уже более 11 800 военных преступлений россиян — Венедиктова

Офис Генерального прокурора продолжает устанавливать лица РФ, которые совершили зверские преступления во время войны.

В настоящее время Украина идентифицировала 45 российских солдат, совершавших преступления во время войны.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью Радио НВ.

"На сегодняшний день, когда у нас более 11 800 только военных преступлений, а мы уже нашли 45 подозреваемых по военным преступлениям; или, например, что касается сексуальных преступлений или убийств гражданских, — это безумная работа, чтобы доказать всем, что вы увидите портреты этих лиц, сейчас у нас подозреваемые", — отметила она.

Венедиктова подчеркнула, что украинская прокуратура будет делать все для того, чтобы российские преступники, совершавшие и военные преступления, и преступления агрессии, были привлечены к ответственности.

Напомним, в Украину отправили самую большую в истории группу следователей для расследования военных преступлений РФ.

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