В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма: Россия убила 20 тысяч мариупольцев — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что из-за развязывания Россией войны в Украине, некоторые украинские города, как например Мариуполь, получили третью дату оккупации в своей истории.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время обращения 8 мая в День памяти и примирения.

"За два года оккупации нацисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирных людей. За два месяца оккупации Россия убила 20 тысяч.

Через десятилетие после Второй мировой войны тьма вернулась в Украину и она снова стала черно-белой, снова зло вернулось, снова в другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью – в Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Фанатическое подражание этому режиму, его идеям, действиям, словам и символам. Маниакальное – к деталям.

Воспроизведение его зверств и алиби, вроде бы придающих злую священную цель, повторение его преступлений, а также попытки, попытки превзойти учителя и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества. Установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и числу жертв, к которому они могут привести", — сказал президент.

Напомним, в День памяти и примирения Зеленский записал из Бородянки видеообращение к украинцам.

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