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В Украине увеличат количество мобильных групп для борьбы с "Шахедами" – ОП (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Украине увеличат количество мобильных групп для борьбы с "Шахедами" – ОП (фото)

Мобильные группы для борьбы с "Шахедами"/Фото: Алексей Кулеба

В Украине расширят сеть по борьбе с ударными беспилотниками оккупантов.

Замглавы Офиса президента Алексей Кулеба заявил, что в Украине расширят сеть для борьбы с ударными беспилотниками.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, мобильные группы доказали свою эффективность в усилении защиты энергетической инфраструктуры и гражданских объектов.

Мобильные группы для сбития
Мобильные группы для сбития "Шахедов"/Фото: Алексей Кулеба
Мобильные группы для сбития
Мобильные группы для сбития "Шахедов"/ Фото: Алексей Кулеба
Мобильные группы для сбития
Мобильные группы для сбития "Шахедов"/ Фото: Алексей Кулеба

"Областные военные администрации работают над комплектованием подразделений – не только транспортом, но и всеми необходимыми приборами. Нас действительно ждет сложная зима. Готовимся каждый день и наращиваем мощности для еще более эффективного противодействия", — сказал Кулеба.

Напомним, на Таврическом направлении ВСУ уничтожили три важных объекта РФ.

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