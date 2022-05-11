В Украине увеличилось количество детей, которые получили ранения от оккупантов

В Украине увеличилось количество детей, которые получили ранения от оккупантов

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 226 детей, по меньшей мере 417 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 643 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 11 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 417", — говорится в сообщении.

Эти цифры неокончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 116, Харьковской — 99, Черниговской — 68, Херсонской — 46, Луганской — 45, Николаевской — 44, Запорожской — 28, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской — 15.

Так, 9 мая в результате обстрела оккупантами жилмассива в г. Лисичанск Луганской области получил ранение 13-летний парень.

Напомним, оккупанты обстреляли школу-интернат в Горном в Луганской области.

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