В Украине увеличилось количество детей, которые получили ранения от рук российских оккупантов

В Украине увеличилось количество детей, которые получили ранения от рук российских оккупантов

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 226 детей, по меньшей мере 416 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 642 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 10 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось — 226. Возросло количество раненых — 416. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 1 Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 8 мая в результате вражеских обстрелов крылатыми ракетами населенного пункта Новая Дофиновка Одесского района Одесской области получила ранение 17-летняя девушка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений. При этом 132 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 76-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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