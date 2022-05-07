В Украине увеличилось количество детей, которые получили ранения в результате действий российских оккупантов

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 223 ребенка, по меньшей мере 410 ранены.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Более 633 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 мая 2022 года по официальным данным число жертв-детей не изменилось — 223. Возросло количество раненых — 410. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 116, Харьковской – 98, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
- 5 мая в результате обстрела врагом жилых домов с. Червоная Поляна Изюмского района Харьковской области получил ранение 11-летний мальчик.
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В Офисе генпрокурора также добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учебных заведений. При этом 126 из них полностью разрушены.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 73-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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