В Украине увеличилось количество детей, погибших в результате вооруженной агрессии России

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 220 детей, более 406 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 220 детей погибли и более 406 получили ранения. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 115, Харьковской — 95, Черниговской — 68, Херсонской — 45 Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

2 мая в результате ракетных обстрелов российской армией г. Одесса погиб мальчик 14 лет и получила ранение 17-летняя девушка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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