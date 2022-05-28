В Украине увеличилось количество детей, пострадавших от рук оккупантов

По состоянию на утро 28 мая более 682 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
По официальной информации ювенальных прокуроров 242 ребенка погибли и более 440 ранены.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 108, Черниговской – 68, Луганской – 51, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
26 мая в г. Мариуполе Донецкой области на территории общеобразовательного учреждения в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что при обстреле оккупантами 15 марта г. Мариуполь Донецкой области получил ранение 15-летний подросток. Парня принудительно вывезли на территорию так называемой ДНР в медицинское учреждение. Вместе с ним забрали его 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.
Также стало известно, что 28 февраля в результате обстрела военными РФ автомобиля в Харькове получил ранение 17-летний парень.
Напомним, в Луцке впервые за три месяца открыли детские сады.
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