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В Украине уже два дивизиона IRIS-T: в Воздушных силах показали работу одного из них

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2696
Время на прочтение
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В Украине уже два дивизиона IRIS-T: в Воздушных силах показали работу одного из них

Скриншот с видео/Источник: командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук

В Украине уже находятся два дивизиона зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, которые показывают хорошие результаты.

Один дивизион ПВО IRIS-T сбил в Украине уже 60 воздушных целей. В то же время второй дивизион уже вступил на боевое дежурство.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"ЗРК IRIS-T немецкого производства с октября 2022 года защищает украинское небо от российского терроризма. С этого времени дивизион ЗРК IRIS-T уже уничтожил более 60 вражеских воздушных целей", – рассказал Олещук.

На своем канале командующий Воздушными силами ВСУ также опубликовал сюжет, в котором зенитчики ВС делятся впечатлениями от успешной работы немецкого ПВО.

"Кстати, в конце апреля уже второй дивизион IRIS-T заступил на боевое дежурство в Украине. Теперь еще больше сбитых вражеских целей!" – добавил Олещук.

Напомним, ранее командующий Воздушными силами сообщил, что в Украину прибыл второй дивизион ЗРК "Patriot" и уже находится на боевом дежурстве. Он показал работу современной техники в Украине.

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Дата публикации
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