В Украине уже проверили 80% учебных заведений на наличие укрытий: названы регионы с лучшей и худшей ситуацией

В Украине не все учебные заведения имеют укрытия. Сейчас обеспечены укрытиями к новому учебному году 41% учебных заведений.

Хуже всего обеспечены укрытиями учебные заведения Николаевщины, лучше всего — Львовщины.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга.

"Мы закрепили за абсолютно каждым учебным заведением в регионах спасателя – это конкретный работник, который также будет отвечать за то, готово ли заведение к новому учебному году. На сегодняшний день по нашим данным, укрытиями обеспечено около 41% учебных заведений всех уровней", — сказал он. .

Глава МВД рассказал, что уже проверено 80% учебных заведений. Скоро будет чёткая информация, сколько школ сумеют начать обучение.

Впрочем, по его словам, в Николаевской области защитные сооружения оборудованы только в 16% учебных заведений. Во Львовской области к началу офлайн обучения готовы 83% заведений.

Монастырский уточнил, что форма организации образовательного процесса может изменяться в течение учебного года в зависимости от ситуации в населенном пункте.

Ранее Жданов объяснил, где лучше прятаться во время обстрелов, если нет бомбоубежищ.

Напомним, в Харькове школы не откроются для учащихся.

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