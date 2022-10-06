В Украине уже "ждут" около 150 тысяч российских новобранцев — Резников

В Украине ожидают прибытия 150 тысяч мобилизованных россиян, которых собираются отправить для пополнения оккупационных частей, понесших значительные потери на фронте.

Об этом 6 октября сообщил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны".

"Следующие 150 тысяч они будут готовить все-таки два-три месяца, а дальше уже будут принимать решение, как использовать", — сказал Резников и добавил, что с начала войны РФ потеряла уже более 60 тысяч человек убитыми. К этой цифре следует добавить еще вдвое-втрое большие потери ранеными.

При этом, по словам Резникова, только мобилизованных окупантов нужно еще "одеть, накормить, и вооружить".

Однако Генштаб ВСУ уже готов "достойно встретить это очередное нашествие орды". Именно на этом этапе, по словам министра обороны, Украина нуждается в большей военной помощи от международных партнеров, в том числе оружия и боеприпасов. В этой связи глава Минобороны напомнил об очередном "Рамштайне", который состоится на следующей неделе в Брюсселе.

"Нам очень аплодируют за две наши контрнаступательные операции и хотят под это оказывать нам поддержку", — сказал Резников.

По его словам, Украина также наращивает выпуск необходимого вооружения и боеприпасов, чтобы как можно быстрее освободить свои территории.

Между тем, мобилизованных после 21 сентября россиян уже начали использовать на юге Украины как пушечное мясо. В частности, на юге российские новобранцы уже оказались зажаты между украинскими подразделениями и правым берегом Днепра. В ОК "Юг" говорят: если будут критически нарушены возможности россиян перебраться на другой берег – это котел.

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