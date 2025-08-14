В Украине в июле погибло больше всего гражданских с начала большой войны: отчет ООН

Разрушенное здание из-за войны в Украине / © Associated Press

Реклама

В Украине количество погибших и раненых гражданских в июле 2025 года достигло трехлетнего максимума. За месяц из-за войны погибли почти 300 человек.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

По данным миссии ООН, июль стал рекордным за последние три года месяцем по количеству жертв среди гражданских в Украине. В течение месяца погибли 286 мирных жителей, еще 1 388 получили ранения. Это самый высокий показатель с мая 2022 года и превышение статистики за июнь 2025-го. Миссия зафиксировала случаи гибели и ранений гражданских в 18 из 24 областей страны.

Реклама

Руководительница ММПЧУ Даниэль Белль подчеркнула, что уже второй месяц подряд фиксируется обновление трехлетнего рекорда по количеству пострадавших среди мирного населения.

«Только за первые три месяца после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации было больше погибших и раненых, чем за последний месяц», — подчеркнула она.

По данным ООН, около 40% всех жертв вызвало применение оружия дальнего радиуса действия, включая ракеты и барражирующие боеприпасы. Только от этих видов вооружения погибло 89 человек и 572 получили ранения.

Особенно трагическим стало 31 июля: ракетный удар по Киеву и атаки барражирующими боеприпасами привели к крупнейшим с начала полномасштабной войны потерям среди гражданских в столице — 31 погибший и 171 раненый.

Реклама

По сравнению с июнем, основной рост количества жертв в июле пришелся на подконтрольные украинской власти районы вблизи линии фронта. Это отражает активизацию наступательных действий российских войск.

Второй по масштабу причиной гибели мирных жителей стали удары беспилотников ближнего радиуса действия, которые вызвали 24% потерь — 64 погибших и 337 раненых.

Количество пострадавших от таких атак заметно возросло по сравнению с июлем 2024 года, что подтверждается данными бюллетеня ММПЧУ за июнь 2025-го.

В то же время особую тревогу вызвало резкое увеличение последствий от применения авиабомб: в июле 2025 года от них пострадали 276 человек (67 погибших и 209 раненых), тогда как в июне — 114 (34 погибших и 80 раненых).

Реклама

Так, 28 июля российская авиабомба попала в исправительную колонию в селе Беленькое Запорожской области, унеся жизни 16 заключенных и ранив по меньшей мере 43, все из которых были мужчинами. 31 июля авиаудар разрушил жилой дом в Краматорске Донецкой области, где погибли по меньшей мере пятеро гражданских.

Заметим, в последнее время российская армия уменьшила интенсивность обстрелов Украины. По мнению военного эксперта Валерия Рябых, причиной этого могли стать удары украинских военных по объектам в России. Враг вдвое уменьшил количество ударов дронами «Шахед», имея потребность экономить их.