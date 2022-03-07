В Украине в некоторых областях фиксируют проблемы с мобильной связью: где людям сложно дозвониться

В Украине в некоторых областях фиксируют проблемы с мобильной связью: где людям сложно дозвониться

Госспецсвязи призвало МСЭ поддержать Украину.

В Украине мобильные сети работают стабильно. Наибольшие проблемы обеспечения мобильной связи и интернета есть в районах, где происходят активные боевые действия из-за нападения РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

По состоянию на данный момент в Харьковской области мобильная связь обеспечена на 80% территории. В Сумской области – 57% территории. Специалисты работают над тем, чтобы восстановить сетевые работы и инфраструктуру.

В Херсонской области совместными усилиями операторы мобильной связи и Госспецсвязи работают над возобновлением работы украинской телекоммуникационной инфраструктуры.

"100% обеспечено переадресацией звонков на номера экстренных служб 101, 102, 103, 104, благодаря этому – граждане могут дозвониться в службы в случае необходимости", — сказано в сообщении.

Также Госспецсвязи как администратор связи Украины обратилась в Международный союз электросвязи (МСЭ) с требованием поддержать Украину в момент войны, развязанной Россией против Украины.

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"Операторы и провайдеры продолжают предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями работают в режиме управления во время военного состояния, осуществляемого Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины", — сказано в сообщении .

Напомним, что мобильные операторы совместно с администрацией Госспецсвязи, Минцифры и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, запустили Тестовый национальный роуминг. Этой опцией уже могут использовать контрактные абоненты Vodafone, Киевстар и lifecell.

Национальный роуминг позволяет переключаться на сеть других операторов, если сеть оператора недоступна.

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