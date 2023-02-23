В Украине в некоторых регионах объявлена воздушная тревога: где и какая причина

В Украине 23 февраля около 11 часов объявили воздушную тревогу в Киевской и Черниговской областях.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.

По данным мониторинговых групп, воздушную тревогу, скорее всего, объявили из-за воздушного объекта неизвестного типа, предварительно БпЛА.

Граждан призывают не пренебрегать опасностью и находиться в укрытиях отбоя.

По состоянию на 11.21 в Черниговской области отбой воздушной тревоги. В Киевской области опасность сохраняется.

В 11:29 воздушную тревогу объявили еще и в Киеве.

Отметим, что в ночь на 23 февраля в Запорожье и в Херсоне прогремели взрывы.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупредил, что Россия планирует нанести ракетный удар на годовщину полномасштабного вторжения в Украину.