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В Украине в некоторых регионах объявлена воздушная тревога: где и какая причина

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4864
Время на прочтение
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В Украине в некоторых регионах объявлена воздушная тревога: где и какая причина

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу / Фото: ТСН.ua

Граждан призывают находиться в укрытиях отбоя.

В Украине 23 февраля около 11 часов объявили воздушную тревогу в Киевской и Черниговской областях.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.

По данным мониторинговых групп, воздушную тревогу, скорее всего, объявили из-за воздушного объекта неизвестного типа, предварительно БпЛА.

Граждан призывают не пренебрегать опасностью и находиться в укрытиях отбоя.

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По состоянию на 11.21 в Черниговской области отбой воздушной тревоги. В Киевской области опасность сохраняется.

В 11:29 воздушную тревогу объявили еще и в Киеве.

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Отметим, что в ночь на 23 февраля в Запорожье и в Херсоне прогремели взрывы.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупредил, что Россия планирует нанести ракетный удар на годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
4864
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