В Украине в нескольких областях объявили воздушную тревогу: украинцев предупредили об опасности

В Украине ночью 23 апреля объявили воздушную тревогу в нескольких областях Украины. Есть угроза российских обстрелов.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

Воздушная тревога 23 апреля в 23:46 была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Мониторинговые телеграммы-каналы предупреждают об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы опасности и находиться в безопасных местах.

В Украине есть угроза ударов. Поэтому в 6 областях объявили воздушную тревогу.

Напомним, журналисты CNN попали под ракетный обстрел россиян в Запорожской области.

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