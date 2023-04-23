В Украине в нескольких областях объявили воздушную тревогу: украинцев предупредили об опасности

Ночью воздушная тревога раздалась в 6 областях.
В Украине ночью 23 апреля объявили воздушную тревогу в нескольких областях Украины. Есть угроза российских обстрелов.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.
Воздушная тревога 23 апреля в 23:46 была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Мониторинговые телеграммы-каналы предупреждают об угрозе ударов баллистическими ракетами.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы опасности и находиться в безопасных местах.
Напомним, журналисты CNN попали под ракетный обстрел россиян в Запорожской области.
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