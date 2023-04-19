В Украине в нескольких областях раздается воздушная тревога: есть угроза ударов дронами и ракетами

В Украине в Днепропетровской и Запорожской области 19 апреля была объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов иранскими дронами и ракетам.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушная тревога в Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена в 19:46. Мониторинговые каналы сообщают об активности российской авиации над акваторией Азовского моря. Также может существовать угроза ударов по иранским дронам.

В регионах, где звучит воздушная тревога, местных жителей призывают находиться в укрытии.

Напомним, в ночь на 19 апреля российские террористы атаковали дронами юг Украины. В Одесской области зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру.

Также силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили пять дронов-камикадзе российской армии в Запорожской области.

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