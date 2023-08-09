В Украине в очередной раз объявлена масштабная воздушная тревога: причина

В Украине ночью 9 августа четвертый день за день объявили масштабную воздушную тревогу. Существует угроза ракетных ударов, а в Сумской области фиксируют ударные дроны.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

Воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена в 23:24. Известно об очередном вылете российского МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал".

"ВНИМАНИЕ Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушная тревога 9 августа

Кроме того, российские террористы запустили в сторону Украины ударные дроны.

"Внимание! Сумская область — угроза применения врагом ударных БпЛА", — сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, российская террористическая армия вечером, 9 августа, запустила ракеты по Запорожью. Оккупанты, как всегда, атаковали гражданские сооружения — церковь и супермаркет.

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