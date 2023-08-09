В Украине в очередной раз объявлена масштабная воздушная тревога: причина

Украинцев призывают реагировать на сирену.
В Украине ночью 9 августа четвертый день за день объявили масштабную воздушную тревогу. Существует угроза ракетных ударов, а в Сумской области фиксируют ударные дроны.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.
Воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена в 23:24. Известно об очередном вылете российского МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал".
"ВНИМАНИЕ Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Кроме того, российские террористы запустили в сторону Украины ударные дроны.
"Внимание! Сумская область — угроза применения врагом ударных БпЛА", — сообщили в ВС ВСУ.
Напомним, российская террористическая армия вечером, 9 августа, запустила ракеты по Запорожью. Оккупанты, как всегда, атаковали гражданские сооружения — церковь и супермаркет.
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