В Украине в результате вооруженной агрессии России погибли 208 детей — Офис генпрокурора

Эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 208 детей, возросло количество раненых — их 376.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Более 584 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 208 детей погибли и 376 получили ранения разной степени тяжести. Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области — 119, Киевской — 113, Харьковской — 113 Черниговской – 57, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.

20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными РФ с. Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадание снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.

20 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры г. Николаева 11-летняя девочка получила ранения.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт Бородянка Киевской области, обнаружено тело 15-летней девочки-подростка, получившей смертельное ранение легких.

Стало известно, что в первой половине марта 2022 г. в пгт. Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области военные РФ расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младший ребенок умер не приходя в сознание, а старшему удалось спасти.

Также во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Киевской области установлено, что 4 марта в результате обстрела в с. Гореничи получили ранения отец и его 7-летняя дочь.

Стало известно, что 13 марта при обстреле оккупантами г. Кременная Северодонецкого района Луганской области был ранен 13-летний подросток.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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