В Украине в шести областях будут выключать электричество: сколько и где не будет света

Отключение света будут действовать на протяжении всех суток.
В Украине в субботу, 12 ноября, в шести областях будут выключать электричество. Света не будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Плановые отключения будут действовать с 00:00 – 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются.
"Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло. Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления!", — говорится в сообщении.
Ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины
Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты уничтожают наши подстанции и ТЭЦ. Последний массированный ракетный удар был 31 октября. Тогда Россия выпустила по Украине 55 ракет, из которых 45 удалось сбить.
Украинская разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель россиян – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.
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