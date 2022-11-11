В Украине в шести областях будут выключать электричество: сколько и где не будет света

Отключение света будут действовать на протяжении всех суток.

В Украине в субботу, 12 ноября, в шести областях будут выключать электричество. Света не будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Плановые отключения будут действовать с 00:00 – 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются.

"Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло. Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления!", — говорится в сообщении.

Ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты уничтожают наши подстанции и ТЭЦ. Последний массированный ракетный удар был 31 октября. Тогда Россия выпустила по Украине 55 ракет, из которых 45 удалось сбить.

Украинская разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель россиян – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

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