В Украине в связи с войной изменен порядок начисления льгот и субсидий

В Украине в связи с войной изменен порядок начисления льгот и субсидий

Правительство Украины работает, чтобы менее защищенные слои населения бесперебойно получали надлежащую помощь.

В Украине, на которую по варварски напала Россия 24 февраля, правительство изменило порядок начисления льгот и субсидий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 8 марта.

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"В случае, если местные органы соцзащиты не смогут выполнять свои функции, все выплаты будут осуществлены непосредственно Министерством социальной политики через "Ощадбанк", даже если у получателей открытые счета в других банках", — сказал Шмыгаль.

Также правительство приняло решение, что помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям с тяжелыми заболеваниями, выплаты внутренне перемещенным лицам будут продолжены без необходимости обращаться в органы соцзащиты.

Напомним, несмотря на атаки российского врага, пенсии жителям Харьковской области продолжают выплачиваться. Более 500 тысяч пенсионеров области уже получили выплаты.

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