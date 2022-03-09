В Украине в военное время действуют новые правила допуска к управлению автомобилем

В период военного положения в нашей стране сейчас действуют новейшие правила.
Новые правила допуска водителей к управлению автомобилем были приняты Постановлением №184 Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 года. Согласно им:
- лицо имеет право управлять транспортным средством, если у него есть национальное удостоверение водителя Украины соответствующей категории даже когда срок действия этого документа истек;
- лицо, переезжающее на постоянное место жительства в Украину и имеющее водительское удостоверение, срок действия которого истек в период проведения боевых действий, имеет право получить продление срока действия документа еще на год (после этого подлежит замене — после прохождения медицинского осмотра и составления практического и теоретического экзамена);
- срок временного ввоза на территорию Украины транспортного средства, принадлежащего консульскому учреждению или дипломатическому представительству (кроме РФ), представительству международной организации в Украине, другому представительству иностранного юридического лица, не являющегося резидентом Украины (кроме РФ), закончившегося в период проведения военного положения, продолжается еще на один год;
- в течение года после прекращения военного положения в Украине лицо получает доступ к сдаче экзаменов, чтобы получить водительское удостоверение (в случае, если у него есть свидетельство, подтверждающее окончание заведения по подготовке, переподготовке или повышению квалификации водителя, срок которого истек в период проведения боевых действий ).