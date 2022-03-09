В Украине теперь новые правила допуска к управлению автомобилем / pixabay.com

В Украине в военное время действуют новые правила допуска к управлению автомобилем

В Украине в военное время действуют новые правила допуска к управлению автомобилем

В период военного положения в нашей стране сейчас действуют новейшие правила.

Новые правила допуска водителей к управлению автомобилем были приняты Постановлением №184 Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 года. Согласно им: