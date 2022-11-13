В Украине в восьми областях будут выключать электричество: где и сколько времени не будет света

В Украине в понедельник, 14 ноября, в восьми областях будут выключать электричество. Света не будет в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Электричество в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях будут выключать от 00 до 24 час. В других областях, предварительно, света не будут выключать.

Выключение электроснабжения требуется из-за ракетных обстрелов и ударов по иранским дронам украинской энергетической системе.

Ракетные обстрелы украинской энергетической системы

Россия с 10 октября регулярно обстреливает украинскую энергетическую систему. Поэтому в Украине возникли проблемы с электроснабжением. Последний массированный ракетный удар по нашей энергосистеме был зафиксирован 31 октября. Тогда российские террористы выпустили по Украине 55 ракет, из которых 45 удалось сбить.

В Украине считают, что Россия может массово обстрелять наше государство во время заседания G20.

Украинская разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель россиян – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

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