В Украине в восьми областях будут выключать электричество: где и сколько времени не будет света

Электричества не будет из-за последствий ракетных обстрелов нашей энергосистемы.
В Украине в понедельник, 14 ноября, в восьми областях будут выключать электричество. Света не будет в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Электричество в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях будут выключать от 00 до 24 час. В других областях, предварительно, света не будут выключать.
Выключение электроснабжения требуется из-за ракетных обстрелов и ударов по иранским дронам украинской энергетической системе.
Ракетные обстрелы украинской энергетической системы
Россия с 10 октября регулярно обстреливает украинскую энергетическую систему. Поэтому в Украине возникли проблемы с электроснабжением. Последний массированный ракетный удар по нашей энергосистеме был зафиксирован 31 октября. Тогда российские террористы выпустили по Украине 55 ракет, из которых 45 удалось сбить.
В Украине считают, что Россия может массово обстрелять наше государство во время заседания G20.
Украинская разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель россиян – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.
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