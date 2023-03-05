В Украине во многих регионах объявлена воздушная тревога (карта)

В Украине утром 5 марта в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.

Отметим, что воздушную тревогу начали объявлять около 8:15. Граждан призывают не пренебрегать опасностью и находиться в укрытиях отбоя.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, Россия держит в Черном море — четыре ракетоносителя. Две надводные единицы и две подводные лодки. Возможен общий залп до 24 "калибров".

"Не пренебрегайте правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги!", — призывает спикер.

Напомним, вечером 4 марта в Запорожье раздался взрыв.

Кроме того, под постоянным массированным огнем оккупантов и Сумщина. Враг использует танки "Ноны" и ствольную артиллерию, снаряды летят и в поля, и прямо в деревни.

Так, за минувшие сутки, в Сумской области было зафиксировано 117 "прилетов".

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