В Украине во многих регионах объявлена воздушная тревога (карта)

Граждан призывают находиться в укрытиях отбоя.
В Украине утром 5 марта в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.
Отметим, что воздушную тревогу начали объявлять около 8:15. Граждан призывают не пренебрегать опасностью и находиться в укрытиях отбоя.
По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, Россия держит в Черном море — четыре ракетоносителя. Две надводные единицы и две подводные лодки. Возможен общий залп до 24 "калибров".
"Не пренебрегайте правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги!", — призывает спикер.
Напомним, вечером 4 марта в Запорожье раздался взрыв.
Кроме того, под постоянным массированным огнем оккупантов и Сумщина. Враг использует танки "Ноны" и ствольную артиллерию, снаряды летят и в поля, и прямо в деревни.
Так, за минувшие сутки, в Сумской области было зафиксировано 117 "прилетов".
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