В Украине во время войны будут контролировать цены на товары первой необходимости — Шмыгаль

В Украине во время войны будут контролировать цены на товары первой необходимости — Шмыгаль

А 12 украинских ТЭС смогут получать газ от "Нафтогаза" по цене 7 грн за куб. м

Кабинет Министров принял, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 грн за куб. м. Также принято решение контролировать местными властями цены на товары первой необходимости.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 7 марта.

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По его словам, это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и снабжать украинские семьи электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставкой угольной продукции.

"Чрезвычайно важным фронтом работы правительства и местных властей в условиях войны является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры. В частности, тех, кто поставляет людям электроэнергию, тепло и воду", — сказал Шмыгаль.

Также правительство и местные власти активно принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на товары первой необходимости. В связи с этим Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Госликслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

"Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне. Хочу также поблагодарить украинских энергетиков, которые сейчас держат очень важный для всей страны энергетический фронт. Вы творите чудеса каждый день, чтобы там, где это возможно, украинцы оставались со светом, теплом и газом. Вам благодарна каждая семья!", — подчеркнул премьер.

Напомним, Украина приостанавливает экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов.

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