В Украине во время войны случаются многочисленные ДТП с погибшими: в полиции показали жуткие фото

В Украине во время войны случаются многочисленные ДТП с погибшими: в полиции показали жуткие фото

Война — не повод нарушать ПДД и ездить, как угодно.

В Украине с начала широкомасштабной войны, несмотря на уменьшение трафика, случаются многочисленные ДТП, в том числе с погибшими или травмированными.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, во многих случаях – это пьяные водители без инстинкта самосохранения.

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Белошицкий отметил, что очень много страшных ДТП случается в тех местах, которые до этого даже не были аварийными.

"Отмечаю, что административную и уголовную ответственность никто не отменял. Все так же нельзя управлять транспортным средством в состоянии опьянения и нарушать скорость и другие требования ПДД", — подчеркнул он.

Напомним, в Киевской области полицейские изъяли у нетрезвых водителей семь автомобилей. Их хотят отправить на нужды Вооруженных сил Украины.

Алексей Билошицкий

Алексей Билошицкий

Алексей Билошицкий

Алексей Билошицкий

Алексей Билошицкий

Алексей Билошицкий

Алексей Билошицкий

Алексей Билошицкий

Алексей Билошицкий

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