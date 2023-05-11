В Украине военнообязанным могут поступать уведомления: для чего это нужно

В Украине военнообязанным мужчинам могут поступать оповещения — оно отличается от повестки тем, что адресуется не конкретному человеку, а органам местного самоуправления, руководителям предприятий и т.д.

Об этом рассказывает издание "Униан".

Как говорится, оповещение может поступать органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений и организаций, учебным заведениям.

“Уведомление обязывает сообщить конкретным гражданам о вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в указанные сроки. То есть по сути, оповещение – это механизм, который ТЦК и СП используют для вручения повесток военнообязанным”, — пишет издание.

В то же время повестка обязывает конкретного человека прибыть в определенный ТЦК и СК. Однако уведомление не обязывает военнообязанного к каким-либо действиям.

"По словам юриста адвокатского объединения T&T Partners Владислава Юрчака, это не значит, что будет непременная мобилизация, а может предполагать уточнение информации и учета формирования резерва. В то же время, если военнообязанный получил повестку, которая прилагалась к оповещению, и проигнорировал ее, то неявка в военкомат влечет ответственность", — пишет "Униан".

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект относительно еще одной категории мужчин, которых могут мобилизовать в Украине во время военного положения.

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