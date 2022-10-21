В Украине воевал сын племянника бывшего президента США Джона Кеннеди: "Я был готов там умереть"

Конор Кеннеди, сын племянника бывшего президента США Джона Кеннеди, в Украине участвовал в военных событиях и уничтожал оккупантов.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

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По его словам, он был глубоко тронут событиями 24 февраля и хотел помочь. Потому он записался в Украинский интернациональный легион.

"Я знаю, что эта история будет опубликована, поэтому я хочу рассказать ее первым, чтобы сделать это лучше и побуждать других к действию. Как и многие люди, я был глубоко тронут тем, что я видел в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал об Украинском интернациональном легионе, я знал, что поеду, и на следующий день пошел в посольство записываться”, — сказал Конор.

По его словам, семья и друзья не знали, что он отправился на войну. Также свое настоящее имя он не называл собратьям, поскольку волновался из-за того, что к нему может быть другое отношение.

“У меня не было предыдущего военного опыта, и я не был хорошим стрелком, но мог носить тяжелые вещи и быстро учился. Я был готов там умереть. Потому вскоре согласились отправить меня на северо-восточный фронт. Мое время в Украине было недолгим, но я многое увидел и многое почувствовал. Быть военным мне понравилось больше, чем я ожидал. Это страшно. Но жизнь проста, и вознаграждение за смелость и добрые дела существенны”, — подчеркнул Конор Кеннеди.

Напомним, что на войне в Украине погиб американский доброволец, отец пятерых детей Дейн Партридж с позывным "Птица". Ему было 34 года.

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