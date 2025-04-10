В Украине воевали три подразделения спецназа, созданные из бывших заключенных: что известно

Пленные русские заключенные

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В войне против Украины участвовали три «элитных» подразделения спецназовцев, которые сформировали из бывших заключенных. Пик формирования таких подразделений пришелся на 2023 год.

Об этом сообщает расследовательский проект «Система».

Журналисты также опубликовали документальный фильм «Бойня призраков», в котором подробно рассказали об участии российских заключенных в войне против Украины.

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Как установили журналисты-расследователи, в Украине воевали сразу три подразделения спецназовцев: «Шторм Гладиатор», Акула и «Черные бушлаты». Все они были сформированы из бывших заключенных.

Так, в 2023 году министерство обороны России запустило проект «Шторм Z». Тогда он так разросся, что внутри него начали формировать так называемые элитные штурмовые формирования — спецподразделения из бывших узников. «Коллеги» из обычного «Шторм Z» называли таких штурмовиков «лютыми», ведь многие из них имели за плечами боевой опыт или сидели за тяжкие преступления.

Подробно о каждом из подразделений журналисты рассказали в документальном фильме. Так, подразделение «Шторм Гладиатор» входило в структуру 58-й армии Южного военного округа. Свое «элитное» название группа заключенных получила из-за своего генерала — Ивана Попова. Оккупант имел псевдо «Спартак», а своих бойцов называл «гладиаторами». Отсюда и возникло название подразделения.

Обычно в «Шторм Гладиаторов» отбирали людей с опытом службы в силовых и военных структурах, а также ветеранов боевых действий. В основном — чеченских войн 90-х годов. Журналисты также установили, что вербовщики в это подразделение выбирали мужчин, которые официально холостяки. Объясняли это работой на «тяжелых объектах». Да, потери «Шторм Гладиаторов» стабильно высоки.

Подразделение «Акула» было сформировано весной 2023 года, основной «элиты» стали узники из исправительных колоний Саратовской области. Журналисты установили, что, по меньшей мере, 7 штурмовиков «спецназа» отбывали наказание в колониях строгого режима, и это лишь те, кого удалось идентифицировать. Самые распространенные статьи окупантов: наркотики, грабеж, убийство.

Известно, что один из командиров «Акулы» — бывший вицегубернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов. В России его осудили за многомиллионные взятки. Интересно, что Хвостов сделал в память о службе татуировки с акулой и номером 001.

Третье подразделение «элиты» из заключенных — «Черные бушлаты». Оккупанты из этого «спецподразделения» в 2023 году принимали участие в затяжных штурмах промзоны Белогоровки Луганской области. Отряд понес большие потери и многие «бушлаты» погибли в гигантской земляной трещине возле промзоны. Поэтому россияне назвали этот район «дорогой смерти».

Журналисты установили, что один россиянин из «Черных бушлатов» ранее был осужден за жестокое убийство своей жены ножом.

В рамках расследования журналистам также удалось установить, что «Черные бушлаты» воевали совместно с чеченским «Ахматом». Смертельными штурмами командовал боец «Ахмата» Очу-Суге Монгуш. Сами россияне называли его «садистом в шляпе». Кроме того, чеченец может быть причастен к жестокой казни украинского военнопленного.

Напомним, в ГУР назвали количество российских оккупантов, воюющих против Украины. За январь россияне выполнили план по рекрутингу на 107%. У российских властей нет проблемы с комплектованием войск и пополнением потерь.