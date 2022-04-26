В Украине волонтеры во время разбора гуманитарной помощи из Италии нашли драгоценности

В Украине волонтеры во время разбора гуманитарной помощи из Италии нашли драгоценности

В Украине волонтеры разыскивают владельцев драгоценностей, которые они нашли в приехавшей из Италии гуманитарной помощи.

Ценности могли попасть в коробки с вещами и продовольствием случайно.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

“Волонтеры Госспецсвязи, разбирая партию гуманитарной помощи из Италии, нашли замотанные в вещи драгоценности. Поскольку Волонтерский хаб Госспецсвязи собирает оборудование, вещи и продовольствие для военных и граждан, пострадавших из-за войны, мы пришли к выводу, что ценные вещи могли попасть к нам случайно”, — подчеркнули в пресс-службе Госспецсвязи.

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Поэтому представители ведомства разыскивают владельцев драгоценностей. Обращаться можно на электронный адрес hub.dsszzi@gmail.com, или по номерам: 380976106689, 30638526249.

“Если у вас друзья или родственники в Италии, просим передать им это сообщение. Мы будем благодарны каждому, кто поможет нам вернуть ценности их владельцам”, — подчеркнули в Госспецсвязи.

Напомним, что у полномочная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о 15 тысячах пропавших без вести в Украине.

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