В Украине восстанавливается связь, но до сих пор нет Сети в трех областях: какая ситуация в регионах

В Украине восстанавливается связь, но до сих пор нет Сети в трех областях: какая ситуация в регионах

Над восстановлением услуг в ряде регионов работают и мобильные операторы.

"Укртелеком" 21 марта возобновил предоставление услуг в Запорожской области и Донецкой области, а также в Херсоне и области.

Об этом информирует Госспецсвязи.

В Запорожской области сейчас уже 70% районных узлов связи. В Донецкой области восстановлен интернет-доступ, где сейчас работает 65% районных узлов. Остальные области пока недоступны из-за локальных повреждений сети.

Специалисты-телекомовцы продолжают обновление интернета в Донецкой области, где вчера не удалось закончить ремонтные работы.

"Критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Услуги электронных коммуникаций предоставляются во всех областях, кроме Черниговской, Луганской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.

В Госспецсвязи отметили, что также над возобновлением предоставления услуг в ряде регионов, например в освобожденных районах Киевщины и населенных пунктах, где шли активные боевые действия с оккупантами, работают и мобильные операторы.

"Города освобождаются — связь восстанавливается. Скоро победа", — добавила пресс-служба Госспецсвязи.

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