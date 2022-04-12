В Украине восстанавливают инфраструктуру в освободившихся от российских оккупантов городах: где проводятся работы

В Украине восстанавливают инфраструктуру в освободившихся от российских оккупантов городах: где проводятся работы

Оккупированными остаются 1,5 тысячи населенных пунктов.

В Украине восстанавливают инфраструктуру в городах, которые освободили от российских оккупантов. Работы ведутся в семи областях нашей страны.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, на территории Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областей оккупированными остаются 1,5 тысячи населенных пунктов.

В тоже время взрывотехники уже разминировали 168 украинских территорий, на которых был “русский мир”.

“Открыт временный насыпной мост в Романовке, соединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом. Работы длились пять дней и велись круглосуточно, сообщил Кирилл Тимошенко. Часть Харьковской области остается оккупированной, там продолжаются бои. Однако на дороге M-03 от Харькова к освобожденному Чугуеву идет уборка остатков уничтоженного оккупантами гражданского транспорта и вражеской военной техники. На трассе М-18 Мерефа – Лозовая производят ямочный ремонт. По этим дорогам пролегают эвакуационные маршруты из региона”, — отметили в пресс-службе ОП.

Активно восстанавливают инфраструктуру и в Сумской области. Там проводят санитарную уборку и очистку улиц от мусора.

“На Черниговщине начато устройство временных переправ у сел Смолин и Якубовка. Кроме того, уже почти неделю ведутся восстановительные работы на Житомирской трассе”, – добавили в Офисе Президента.

Там также отметили, что на территории Киевской области работает 128 штабов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В Херсонской области получили гуманитарную помощь 13 сел и городов.

“Восстанавливают работу медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины, ЦНАПы, среднего образования, ВУЗы, банки, отделения Укрпочты. Прорабатывается и общее количество поврежденных объектов в освободившихся областях”, — сообщил Кирилл Тимошенко.

Напомним, что в Киевской области спасатели, волонтеры и все неравнодушные люди вышли разбирать завалы.

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