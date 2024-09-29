В Украине - воздушная тревога: по меньшей мере 7 областей оказались под угрозой

Раздается воздушная тревога.
В Украине - воздушная тревога из-за атаки "Шахедов". В частности, жителей Киевщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Николаевщины, Одесщины, Херсонщины призывают пройти к укрытиям.
Об угрозе сообщат Воздушные Силы ВС Украины.
Вражеские БпЛА зафиксированы:
- в южной и центральной части Сумщины. Они держат курсы западный и южный,
- в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
- в южной части Черниговщины, курс западный,
- с Херсонщины направляются на Николаевщину,
- на Николаевщине, курсом на север и запад,
- в северной части Одесщины, курс западный.
Также известно о БПЛА в южной части Кировоградщины.
Напомним, ночью в Киевской и Житомирской областях раздалась воздушная тревога из-за угрозы враждебной тактической авиации с территорииБеларуси.
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