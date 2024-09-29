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В Украине - воздушная тревога: по меньшей мере 7 областей оказались под угрозой

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В Украине - воздушная тревога: по меньшей мере 7 областей оказались под угрозой

В Украине - воздушная тревога

Раздается воздушная тревога.

В Украине - воздушная тревога из-за атаки "Шахедов". В частности, жителей Киевщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Николаевщины, Одесщины, Херсонщины призывают пройти к укрытиям.

Об угрозе сообщат Воздушные Силы ВС Украины.

Вражеские БпЛА зафиксированы:

  • в южной и центральной части Сумщины. Они держат курсы западный и южный,
  • в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
  • в южной части Черниговщины, курс западный,
  • с Херсонщины направляются на Николаевщину,
  • на Николаевщине, курсом на север и запад,
  • в северной части Одесщины, курс западный.

Также известно о БПЛА в южной части Кировоградщины.

Напомним, ночью в Киевской и Житомирской областях раздалась воздушная тревога из-за угрозы враждебной тактической авиации с территорииБеларуси.

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