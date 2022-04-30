В Украине возобновили продажу и покупку квартир: какие нюансы

В Украине вступило в силу постановление №480, благодаря которому граждане теперь снова смогут оформлять покупку и продажу квартир.
Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на правительственном портале.
Госреестр прав на недвижимое имущество закрыли во время войны в Украине, чтобы предотвратить похищение российскими оккупантами персональных данных украинцев и предупредить мошеннические схемы.
Сейчас украинцы снова могут оформлять покупку и продажу недвижимого имущества, но с ограничениями. Пока граждане Украины не могут:
- Совершать действия по доверенности от имени физлиц.
- Передавать имущество в уставный капитал или получать в связи с выходом из общества.
- Отчуждать недвижимость раньше чем через месяц.
- Совершать нотариальные действия вне области и т.д.
Нотариальные действия с недвижимостью сейчас могут совершать лица, определенные в специальном перечне от Минюста – это граждане, зарегистрированные в нашем государстве и не запятнавшие своей репутации.
Как пишет издание "Сегодня", недвижимое имущество нельзя будет передавать в качестве вклада в уставной капитал юридического лица или получать в связи с выходом из состава участников. Кроме того, оформлять отчуждение имущества, ипотеку, доверительную можно будет только в пределах области, где она расположена.
Напомним, что украинская певица и бандуристка Марина Круть, более известная как KRUTЬ, показала последствия ракетного удара по Киеву.
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