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В Украине возросло количество детей, которые получили ранения от рук российских оккупантов

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В Украине возросло количество детей, которые получили ранения от рук российских оккупантов

Фото: Getty Images

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 226 детей, по меньшей мере 420 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 646 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 13 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось — 226. Возросло количество раненых — 420. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15" — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

  • 12 мая военные РФ совершили обстрел вблизи с. Добрянка Бериславского района Херсонской области. В результате получил ранение 9-летний мальчик.
  • Также 12 мая оккупанты из системы залпового огня "Град" возле с. Карьерное Бериславского района Херсонской области обстреляли колонну гражданских автомобилей, выходившую из оккупированной территории Херсонской области. Ранение получил 10-летний ребенок в одном из автомобилей.
  • Стало известно, что 10 марта в результате обстрела г. Мариуполь Донецкой области получила ранение 17-летняя девушка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1721 учебное заведение. При этом 139 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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