В Украине возросло количество детей, которые получили ранения от рук российских оккупантов

В Украине возросло количество детей, которые получили ранения от рук российских оккупантов

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 226 детей, по меньшей мере 420 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 646 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 13 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось — 226. Возросло количество раненых — 420. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15" — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

12 мая военные РФ совершили обстрел вблизи с. Добрянка Бериславского района Херсонской области. В результате получил ранение 9-летний мальчик.

Также 12 мая оккупанты из системы залпового огня "Град" возле с. Карьерное Бериславского района Херсонской области обстреляли колонну гражданских автомобилей, выходившую из оккупированной территории Херсонской области. Ранение получил 10-летний ребенок в одном из автомобилей.

Стало известно, что 10 марта в результате обстрела г. Мариуполь Донецкой области получила ранение 17-летняя девушка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1721 учебное заведение. При этом 139 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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