В Украине впервые применили "гибридную" систему ПВО FrankenSAM: результат удивляет

Система ПВО проекта FrankenSAM 17 января сбила Shahed с расстояния в 9 километров.

Об этом сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин на брифинге в Давосе.

По его словам, все первые системы ПВО FrankenSAM уже развернуты "на поле боя".

Что такое программа FrankenSAM

Проект FrankenSAM – это гибридные системы ПВО, которыми совместно занимаются Пентагон, Минобороны Украины и Минстратегпром. Фактически это три зенитно-ракетных комплекса: советский ЗРК "Бук" с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракеты "воздух — воздух" AIM-9M в сочетании с советскими РЛС и ЗРК на базе украинских старых систем с элементами и ракетами от Patriot.

Официальный представитель Пентагона сказал, что испытания этой системы в октябре 2023 года были успешными. Отмечается, что варианты гибридных систем ПВО прошли испытания на военных базах в США и должны были быть доставлены в Украину осенью. В декабре США и Украина подписали декларацию о совместном производстве оружия.

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