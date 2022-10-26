В Украине впервые сбили российскую ракету с помощью приложения "єППО"

Утром 22 октября над Украиной сбили вражескую ракету, которую впервые отследили с помощью мобильного приложения "єППО".

Об этом сообщил один из разработчиков программы Геннадий Сульдин в Фейсбуке.

По его словам, первое "боевое применение" приложения "єППО" произошло на юге Украины.

"Калибр" летел на очень малой высоте, благодаря особенностям рельефа местности локационно не наблюдался. Но несколько бдительных граждан увидели бл*дину и сразу известили военных с помощью приложения єППО. Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере, сбили "Калибр" из ПЗРК "Игла", — рассказал один из разработчиков приложения.

Сульдин говорит, что система сработала именно так, как мечтали разработчики в начале работы над приложением в мае. По его словам, "єППО" задумывалось именно как средство отслеживания низколетающих крылатых ракет, прежде всего вражеских "Калибров". Угроза типа иранских "шахидов" появилась гораздо позже.

Кроме того, разработчик подчеркнул, что для "єППО" большой ценностью являются данные из сельской местности о вражеских ракетах и беспилотниках. Поэтому установить приложение и научиться им пользоваться нужно как можно большему количеству украинцев.

Напомним, с помощью приложения "єППО" информация о вражеских целях сразу оказывается в украинских защитников. Программа работает просто и понятно. Как именно — показали в ТСН.ua:

Вражеские цели в приложении: как работает "еПВО"

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