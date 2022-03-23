В Украине временно упростили процедуру оформления опеки над детьми, потерявшими родителей

Дети, оставшиеся без родителей во время военного положения, смогут быть временно устроены в семейные формы воспитания.

Из-за войны России в Украине увеличивается количество детей, родители которых погибли или об их судьбе и местонахождении ничего не известно.

Поэтому правительство временно, на период действия военного положения, упростило процедуру оформления опеки над детьми, потерявшими родителей.

Об этом сообщило министерство социальной политики в Facebook.

"Правительство одобрило разработанное Минсоцполитики решение, согласно которому дети, оставшиеся без попечения родителей, во время военного положения могут быть устроены в приемные семьи или детские дома семейного типа на условиях временного устройства. Также решение Правительства упрощает процедуру устройства детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, под опеку или попечительство родственников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие нормативные акты не давали возможности устраивать таких детей в семейные формы воспитания. Более того, процедура устройства детей под опеку или попечительство родственников требует такого перечня документов, который в условиях военного положения практически нереально собрать.

Действующее законодательство Украины содержит алгоритмы действий для организации социальной защиты детей, родители которых погибли (свидетельства о смерти отсутствуют), и отсутствуют близкие родственники как бабушка, дедушка, совершеннолетние сестра, брат, мачеха, отчим; и детей, родители или близкие родственники которых не выходят на связь или находятся в местах активных обстрелов, под завалами, ранены в больницах.

Решение предусматривает упрощенный пакет документов для родственников, желающих взять ребенка под опеку:

• заявление;

• копию паспорта;

• документы, подтверждающие семейные, родственные связи или иную связь лица с ребенком (свидетельство о крещении или другой документ, выданный религиозной организацией);

• справку от нарколога и психиатра о возможности воспитания ребенка;

• справку или заявление опекуна об отсутствии судимости.

Во время военного положения также сделали необязательным для кандидатов в опекуны и попечители прохождение курса обучения по воспитанию детей, оставшихся без родительской опеки.

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