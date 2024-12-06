В Украине все больше истощенных военных отправляются в СОЧ – Bloomberg

За три года полномасштабной войны в Украине было открыто около 96 тыс. дел против военных, оставивших свои части.

В Украине все больше истощенных военных бегут со службы. Так, в стране в шесть раз возросло количество уголовных производств по самовольному оставлению воинской части за три года полномасштабной войны.

Об этом говорится в статье Bloomberg со ссылкой на Офис генпрокурора.

В публикации указано, что, по данным ОГ, с 2022 года в Украине было открыто почти 96 тыс. уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои части после полномасштабного вторжения России.

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Отмечается, хто это шестикратное увеличение за последние два года. Большинство дел было открыто в 2024 году.

На фоне попытки украинской армии сдерживать наступление российских оккупантов дефицит человеческих ресурсов становится все острее. В то же время Украина пытается избежать военного призыва, который может подорвать экономику и взбудоражить уставшее от войны население.

В статье говорится, что из-за этого некоторые украинские войска развернуты на неопределенный срок без всяких шансов на перерыв. А новых военных, которые могли бы их заменить, не хватает.

Авторы материала указали на причины СОЧ.

"Украинский лидер (Владимир Зеленский – ред.) не определил окончательный срок демобилизации, что заставило опытных солдат задуматься над тем, почему они должны рисковать своей жизнью, когда миллионы мужчин – многие из них моложе – не служат. Для них СОЧ становится единственной передышкой, шансом восстановить силы и заняться семейной жизнью", – говорится в публикации.

Киев не называет официальное количество бойцов, самовольно покинувших части. Так, такую информацию отказался комментировать заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Александр Гринчук, назвав эти данные "конфиденциальными".

Отметим, на сайте Офиса генпрокурора опубликованы отчеты об уголовных правонарушениях в Украине за разные годы. Там есть и данные о делах по СОЧ и дезертирству. Они соизмеримы с теми, которые приводит издание.

В частности, в отчете на сайте ОГ за январь-ноябрь 2024 года указано, что:

с начала 2024 года учтено 41 950 уголовных производств за СОЧ и еще 19 922 – за дезертирство,

в 2023 году было 16 515 дел за СОЧ и 7 771 за дезертирство,

в 2022 году – 6 183 дел за СОЧ и 3 214 за дезертирство.

Поэтому общее количество дел за СОЧ и дезертирство за период с 2022 по 2024 год достигает 95 555.

Напомним, ранее в статье Financial Times говорилось о значительном росте в Украине количества дезертиров. Оно превышает показатели за предыдущие два года полномасштабной войны.

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