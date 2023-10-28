В Украине всплыли "вагнеровцы": кто подобрал недобитков Пригожина

Командир чеченского спецподразделения "Ахмат" похвастался пополнением.
Бывшие наемники российской ЧВК "Вагнер", расформированной после гибели ее лидеров Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, массово переходят к чеченскому спецподразделению "Ахмат", которое подчинено "Росгвардии".
Об этом заявил в своем Telegram-канале командир этого отряда Апти Алаудинов.
По его словам, "вагнеровцы" и раньше переходили в чеченское подразделение, но теперь это стало массовым явлением.
“Сейчас у нас пошло такое массовое пополнение из бойцов ЧВК "Вагнер". Сейчас они пошли ко мне, в разные отряды”, — сообщил он.
Алаудинов утверждает, что в спецподразделение "Ахмат" перешли бывшие командиры ЧВК "Вагнер", а к ним присоединяются и бывшие рядовые бойцы.
Кроме того, он отметил, что некоторое время "Ахмат" и "Вагнер" даже соседствовали на позициях, которые занимали оккупанты на линии фронта.
Напомним, ранее в ГУР Минобороны сообщили, что наемники ЧВК "Вагнер" подписывают контракты с Минобороны РФ и возвращаются на фронт в Украину.
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